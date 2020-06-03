نائب عن الفتح يوضح المناقشات التي سيجريها البرلمان خلال جلسة اليوم

2020/06/03 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي اليوم الاربعاء، ان البرلمان سيناقش مجموعة مواضيع خلال جلسة اليوم، لافتا الى ان النصاب سيكون حاضرا خاصة ان هناك توجه كبير لاستئناف عمل البرلمان رغم التحديات القائمة.وقال الفتلاوي، ان “مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم لمناقشة ملف الاقتراض الخارجي والداخلي من اجل تجاوز الازمة المالية الراهنة”.واضاف […]

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