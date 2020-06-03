هزة أرضية تضرب عددا من مناطق بغداد

2020/06/03 | 11:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادضربت هزة أرضية صباح ،اليوم الأربعاء، عددا من مناطق العاصمة بغداد.وقد شعر سكان العاصمة لاسيما مناطق جنوب وجنوب شرق بغداد بالهزة التي كانت خفيفة نوعاً ما.

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