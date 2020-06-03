2020/06/03 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

مصدر: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و 178 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليوم

بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (03 حزيران 2020)، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة دهوك.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر طبي من محافظة بابل، الأربعاء (3 حزيران 2020)، بتسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في بابل، سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة&

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