هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على ريختر تضرب ديالى

2020/06/03 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت مناطق في بغداد، اليوم الاربعاء، هزة ارضية خفيفة، شعر بها مواطنون في وسط وشمال وجنوب العاصمة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مواطنين من منطقة الشعب، والمعامل، والأعظمية، والجادرية، والكرادة، والقادسية، أبلغوا بأنهم شعروا با

بغداد اليوم-ذي قار

نظم العشرات من أهالي الناصرية، الأربعاء (3 حزيران 2020) تظاهرة امام المستشفى التركي، وسط المدينة، للمطالبة بافتتاحه.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من أهالي، نظموا تظاهرة، أمام المستشفى التركي، وسط المدينة، للمطال

بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الأربعاء واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة، أن اليوم الاربعاء، سيشهد طقسا صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، وتنخفض درجات الحر

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