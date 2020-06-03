هزة ارضية خفيفة في بغداد

2020/06/03 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

سجلت مناطق في بغداد، اليوم الاربعاء، هزة ارضية خفيفة، شعر بها مواطنون في وسط وشمال وجنوب العاصمة.

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