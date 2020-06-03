قائد الشرطة الاتحادية: عمليات أبطال العراق ستكون نتائجها جيدة في ثلاث محافظات

2020/06/03 | 11:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، الأربعاء، أن نتائج عمليات ابطال العراق الثانية ستكون جيدة ضد فلول داعش في ثلاث محافظات.وقال البطاط ان ” قطعات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مستمرة بملاحقة فلول داعش ضمن عمليات ابطال العراق الثانية حتى القضاء عليها بشكل تام “، لافتا الى ان “العمليات تستهدف مثلث الزركة الواقعة

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