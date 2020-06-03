هزة ارضية تضرب عدة مدن عراقية

2020/06/03 | 11:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت عدة مناطق في العاصمة بغداد وديالى صباح الاربعاء هزة ارضية مركزها الحدود العراقية الايرانية.

وبحسب مرصد الزلازل العالمية فان شدة الهزة كانت ٤.٩ على مقياس ريختر بعمق ١٠كم عن مركزها في محافظة ايلام على الحدود العراقية الايرانية، وبمسافة ١٦٤ كم عن العاصمة بغداد

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، ان سكان عدة احياء من بغداد شعروا بشدة الهزة.

كما نقل مراسلنا في ديالى ان سكان مناطق قزانية ومندلي واطراف المقدادية وقضاء الخالص اضافة الى عدة مناطق اخرى شعروا كذلك بالهزة.

وكشف مسؤول محلي في ديالى في وقت سابق لوكالة شفق نيوز عن دخول قضاء خانقين ونواحي مندلي وقزانية الحدودية مع ايران خط الزلازل وسط تحذيرات من هزات ارضية ارتدادية مستمرة.

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