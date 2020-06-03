أحد أقضية صلاح الدين يكشف سر خلوه من كورونا

2020/06/03 | 11:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزا قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين، يوم الاربعاء، خلوه من وباء كورونا الى التباعد الجغرافي وانعزاله إدارياً عن الوحدات الأخرى في المحافظة.

وقال قائممقام القضاء عدل شكور لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء آمرلي لم يسجل أي إصابات بفيروس كورونا لبعده عن خطوط التماس والمواصلات بين الوحدات الادارية ولمسافات كبيرة، وقلة أعداد الوافدين من مناطق أخرى".

وأشار إلى "إحكام تنفيذ خطط الحظر الوقائي بالتنسيق والتواصل مع خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين"، منوهاً إلى أن "خطط الوقاية والوعي الشعبي ساهم أيضاً في تجنب الإصابات".

وأردف شكور بالقول، "اتخذنا تحوطات وقائية صارمة في القطاع المدني والقطاع الامني من خلال نصب مفارز طبية لفحص العناصر الامنية المناوبة من خارج القضاء أثناء مغادرتها ودخولها للقضاء لمنع انتقال أي عدوى بكورونا الى العناصر الامنية".

ويبعد قضاء آمرلي مسافة 30 كم جنوب غرب قضاء طوز خورماتو، ويقع وسط سلسلة جبال حمرين، ويتصل من جهة الشرق بناحية جلولاء في ديالى ومن الجنوب بناحية العظيم ومن الشمال بقضاء طوز خورماتو ومن الغرب قرى تتبع الى مدينة تكريت ويبلغ سكانها أكثر من 50 الف نسمة.

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