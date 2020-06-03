وزارة النقل تكشف تفاصيل هزة أرضية ضربت في ايران ووصل ترددها لبغداد

2020/06/03 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة النقل العراقية، صباح الأربعاء، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية حدوث هزة ارضية اليوم في تمام الساعة (11:16:52) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (5) درجة على مقياس رختر.وقال اعلام الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “أن الهزة الارضية حدثت في شمال مهران منطقة ايلام […]

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