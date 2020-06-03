شاهد بالفيديو: شقيق وزير الدفاع جمعة عناد يكسر صمته “وينتفض” على اتهامه بالانتماء لـ”داعش”

2020/06/03 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج شقيق وززير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد، والذي يدعى عبدالرزاق، عن صمته بعد ماتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتمائه لتنظيم “داعش”.وظهر عبدالرزاق في مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، وهو يعرف عن نفسه بأنه “المقاتل في الحشد العشائري لوزارة الدفاع”، وشقيق وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد، متحدثًا عن […]

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