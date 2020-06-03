اعتقال أكثر من 9 آلاف شخص في امريكا منذ بدء الاحتجاجات

2020/06/03 | 12:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقل ما لا يقل عن 9.3 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ اندلاع الاحتجاجات التي نجمت عن مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، احتجزت الشرطة الأمريكية 2.7 ألف شخص في ولاية لوس أنجلوس، ونحو 1.5 ألف شخص في نيويورك، ومئات الأشخاص في كل من دالاس وهيوستن وفيلادلفيا.من […]

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