2020/06/03 | 12:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو صندوق دعم واسط يناشدون المرجعيات الدينية وقادة الاحزاب لحل مشكلة رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 12:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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