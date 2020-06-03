2020/06/03 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الطاقة الإيراني يؤكد لصالح رغبة بلاده بالاستثمار في مجال الطاقة بالعراق

يتبع.



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بغداد اليوم- النجف

طالب محافظ النجف، لؤي الياسري، الأربعاء (03 حزيران 2020)، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشمول ذوي شهداء ثورة تشرين، بقطع الأراضي السكنية.

وذكر الياسري في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بالنظر للتضحيات الكبيرة التي ق

بغداد اليوم- بابل

أصدر مكتب حركة عصائب أهل الحق، في محافظة بابل، الأربعاء (3 حزيران 2020) يصدر بياناً بشأن فيديو ’’الاعتداء’’ على أشخاص بالمحافظة.

وذكر المكتب، في بيان، أنه يؤكد موقفه "الثابت والواضح نحو التظاه

بغداد اليوم-متابعة

تحدث النائب المستقل، محمد شياع السوداني، الأربعاء (03 حزيران 2020)، عن أهمية التصويت على قانونِ وصفه بـ "المهم"، مشيراً إلى ارتباطه بالانتخابات المزمع إجراؤها.

وقال السوداني في تصريح صحفي، إن "من مهام مجلس الن

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