محافظ النجف يطالب بشمول ذوي شهداء ثورة تشرين بقطع الأراضي

2020/06/03 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

طالب محافظ النجف، لؤي الياسري، الأربعاء (03 حزيران 2020)، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشمول ذوي ش...





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