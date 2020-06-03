صحة كردستان تعلن تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا في الاقليم خلال 24 ساعة

2020/06/03 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – كردستان

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الأربعاء (3 حزيران 2020)، تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الإقليم.

وذكرت صحة الإقليم خلال موقفها الوبائي، أن "كوادرها الصحية في كردستان، أجرت 1494 فحصا ، وسجلت 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في الإقليم".

وأضافت، أن "العدد الاجمالي الكلي للمصابين 849، و عدد حالات الوفاة 14 حالة، و عدد حالات الشفاء 434 حالة، و عدد المرضى الراقدين 401 حالة".

وقبل ساعات ، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان ،الأربعاء (03 حزيران 2020)، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة دهوك.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها اليوم في محافظة دهوك".

بدوره، قال مصدر طبي في الإقليم خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، إن "الإصابات التي حصلت اليوم في محافظة دهوك هي كانت بسبب وليمة في المحافظة، تسببت بإصابة 33 شخصاً يوم أمس".

وأضاف، أن "العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب الولية بلغ 52 شخصاً".

وأشار إلى أن "الوليمة تسببت أمس الثلاثاء، بإصابة 33 شخصاً (12 رجلاً، و15 امرأة، و6 أطفال) بفيروس كورونا في دهوك".

بغداد اليوم- كردستان

توقعت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (03 حزيران 2020)، زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالإقليم، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات فيه..

وقال المتحدث باسم الوزارة ، محمد قادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر طبي، الأربعاء (3 حزيران 2020) بإصابة 3 أطباء في مستشفى بمحافظة واسط بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "3 أطباء يعملون بمستشفى النعمانية بمحافظة واسط، اصيبوا بفيروس كورونا".

ويوم أمس الثلاثاء،

بغداد اليوم- النجف

سجلت محافظة ديالى، الأربعاء (03 حزيران 2020)، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 20 اصابة جديدة بكورونا، في محافظة النجف.

وقال مصدر طبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة ديالى سجلت اليوم حالة وفاة جديد

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