العراق يطلب معلومات عن عقار كورونا الروسي لدراسته وتحديد الفائدة

2020/06/03 | 12:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنها طلبت معلومات عن عقار كورونا الروسي.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي بحسب الوكالة الرسمية، إن "السفير العراقي في روسيا أبلغنا في رسالة بوجود عقار روسي خاص لعلاج المصابين بفيروس كورونا"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة طلبت معلومات عن العقار ليتم دراسته وتحديد مدى فائدته في علاج المصابين بفيروس كورونا بعدها يتم التواصل مع الجانب الروسي".وأضاف، أن "السفير العراقي يتابع تطورات العقار الروسي وسيزود الوزارة بالمعلومات وآلية العمل به وما هي مضاعفاته".وكان السفير العراقي لدى روسيا، عبد الرحمن الحسيني، أكد في وقت سابق أنه خاطب وزارة الصحة الروسية لإجراء مباحثات بشأن استفادة العراق من دواء أفيفافير لعلاج كورونا.وأضاف السفير في تغريدة على موقع تويتر أن "الدواء أثبت فاعلية بعلاج 90 % من المصابين بالمرض ممن تعاطوه".

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