2020/06/03 | 12:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هجوم عنيف.. علا الفارس تحذف تغريدة عن احتجاجات أمريكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم عنيف.. علا الفارس تحذف تغريدة عن احتجاجات أمريكا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم عنيف.. علا الفارس تحذف تغريدة عن احتجاجات أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).