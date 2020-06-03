التركماني لـ”العهد نيوز”: عملية حاوي الحميرة تهدف لتجفيف المنطقة من خلايا داعش

2020/06/03 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوىاعلن مسؤول عمليات الواء 30 الحشد الشعبي ابو سدرة التركماني اليوم الاربعاء، ان العملية العسكرية المشتركة بقيادة الواء 30 الحشد الشعبي و فوج مغاوير الفرقة 16 بالجيش العراقي تهدف لتجفيف المنطقة من خلايا داعش الارهابي.وقال التركماني في حديث خص به “العهد نيوز”، ان القوات الامنية المتمثلة باللواء 30 ضمن قيادة الحشد الشعبي […]

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