اقليم كردستان: تسجيل ١٠٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

2020/06/03 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاربعاء، تسجيل ١٠٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات ٨٤٩ حالة.وذكر بيان للوزارة، أن هذه الإصابات تم تشخيصها نتيجة ١٤٩٦ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية.وتوزعت الإصابات، ست في اربيل ، ٤٦ في السليمانية- ٣٩ في مركز المدينة وست في إدارة گرمیان، وإصابة في إدارة راپرین (رانية)-.كما سجلت محافظة دهوك قفزة قياسية بتشخيص ٥٢ إصابة.

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