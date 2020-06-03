مقدمة برامج أميركية: بغداد في 2006 اكثر امانا من واشنطن حاليا!

2020/06/03 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أكدت مقدمة البرامج في قناة فوكس نيوز الامريكية لورا إنغراهام، انها كانت تشعر بامان في بغداد اكثر مما تشعر به الان في العاصمة واشنطن.ونقلت قناة فوكس نيوز في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن انغراهام قولها ” لقد كنت في بغداد عام 2006 وهي بالنسبة لي في ذلك الوقت اكثر امانا عما كانت […]

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