ناشطون يتوعدون بـ

2020/06/03 | 12:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن ناشطون في محافظة المثنى يوم الأربعاء نيتهم الخروج في "مظاهرات كبرى" للضغط على السلطات المسؤولة للإستجابة لمطالبهم التي لخصوها بأربعة.

وقال بيان لساحة اعتصام المثنى ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم انتهاء اجتماع ممثلي ثوار المثنى بعد انتهاء المهلة المعلنة سابقا لتحقيق المطالب دون إذن صاغية لتحقيقها من قبل السلطات الحاكمة، وتقرر إقامة مظاهرات كبرى لثوار المثنى يوم الأحد القادم ٦/٧ حيث بهذا اليوم يتم انتهاء الحظر ولاتوجد هنالك حجة لمسؤولي المحافظة بمنع التظاهر".

وأشار البيان إلى جملة مطالب بينها "محاسبة قتلة المتظاهرين السلميين، واكمال قانون الانتخابات والتصويت عليه، وإقالة المحافظ أحمد منفي ونائبيه ومستشاريه والمجيء بشخص مستقل غير متحزب لإدارة المحافظة".

كما تضمنت المطالب "إقالة الوحدات الإدارية لمحافظة المثنى ومدراء الدوائر الفاسدين والقضاء على اللجان الاقتصادية للأحزاب".

وتابع البيان أنه "سيتم نصب خيم أمام مبنى المحافظة ومنع المحافظ من الدخول إليها والاعتصام فيها حتى تحقيق المطالب المذكورة وستكون التظاهرة طبقا لاسلوب الوقاية الصحية وعلى كل الثوار الاستعداد ليوم الأحد مع لبس الكمامة والكفوف".

ويحتج العراقيون منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت نحو 600 قتيل.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بحماية المتظاهرين وتقديم المسؤولين عن قتلهم إلى القضاء لمحاكمتهم.

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