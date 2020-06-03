كاشفة تفاصيل الاضطراب.. العصائب تحذر من

2020/06/03 | 12:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت حركة عصائب اهل الحق في بابل، يوم الأربعاء، عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في ساحات التظاهر بالمحافظة، داعية المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية وعدم السماح لمن يريد "الفتنة" ان يستغل اسمهم.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حركة عصائب اهل الحق في محافظة بابل تؤكد موقفها الثابت والواضح اتجاه التظاهرات المشروعة والمطالب الحقة لابناء بابل وعملنا منذ البداية بتعاون مع تنسيقيات ساحة التظاهر والاجهزة الامنية من اجل تفويت الفرصة على المندسين وراكبي موجة التظاهرات التي حاولوا تغير مسارها نحو تحقيق مصالحهم وماربهم الخاصة".





وأضافت "اننا اذ نشيد بتظاهرات ابناء بابل التي كانت صورة رائعة في التعبير عن المطالب المشروعة والمحقة والمحافظة على استمرار سلميتها بتعاون تام مع الاجهزة الامنية التي هي الاخرى كانت حريصة ان يكون تعاملها بمهنية عالية تحسب لقيادتها وضباطها ومراتبها".





وتابعت الحركة ان "ماحدث قبل يومين قطعا لم يكن يستهدف المتظاهرين السلمين او ساحة التظاهر التي نحرص على دعمها ومنع التجاوز او المساس بها من اي طرف كان وانما هي ردة فعل عشائرية ومحبين اتجاة شخصين تماديا كثيرة بالاساءة ونشر الاكاذيب والتضليل ويحاولان استغلال اسمكم وساحتكم من اجل مأرب شخصية اصبحت واضحة للجميع".





ودعت عصائب أهل الحق المتظاهرين إلى أن "يحافظوا على سلميتهم ونهجهم ولا يسمحوا لمن يريد الفتنة ان يستغل اسمهم وساحتهم"، مشيرة إلى أنها "تدعم وتساند مطالبهم المشروعة التي يتفقون عليها وتخرج من ساحتهم".





يشار إلى أن ناشطين افادوا في وقت سابق بتعرض ساحات التظاهر في محافظة بابل إلى اقتحام من مجهولين مسلحين وقوات أمن في محاولة لفض الاعتصامات.

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