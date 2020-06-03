الحشد الشعبي يدمر أربع مضافات لداعش ويرفع 50 عبوة ناسفة في جبال حمرين

2020/06/03 | 12:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، أربع مضافات لداعش ورفعت 50 عبوة ناسفة في سلاسل جبال حمرين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوة من اللواء 21 للحشد دمرت أربع مضافات لداعش وعثرت على سلاح مقاومة للدروع في سلاسل جبال حمرين في ديالى “، لافتا الى ان “مفارز مكافحة المتفجرات للحشد رفعت

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