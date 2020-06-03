قوة من عمليات قاطع الشمال للحشد تعثر على 3 مضافات داعش غرب داقوق

2020/06/03 | 12:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من عمليات قاطع الشمال للحشد الشعبي، الأربعاء، على 3 مضافات لداعش غرب قضاء داقوق في محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوة من الفوج النهري ضمن عمليات قاطع الشمال للحشد الشعبي عثرت على 3 مضافات لداعش في قرية الزاجي غرب قضاء داقوق”، لافتا الى ان “القوات تواصل تقدمها

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