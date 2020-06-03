الحشد الشعبي: طهرنا 700 كم من داعش في اطراف كركوك

2020/06/03 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي، الاربعاء، عن تطهير 700 كم مربع من عناصر تنظيم داعش في اطراف كركوك، مبينة ان عمليات أبطال العراق- نصر السيادة تسير بشكل اسرع من المتوقع.وقال مدير العلاقات والاعلام في المحور علي الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عمليات أبطال العراق- نصر السيادة مستمرة وستنهي تحركات داعش في جبال […]

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