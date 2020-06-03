صالح لوزير الطاقة الإيراني: يجب التنسيق في قطاعي الكهرباء والمياه

2020/06/03 | 12:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد الرئيس برهم صالح، اليوم الأربعاء، على أهمية التنسيق مع الجانب الإيراني في مجالي الكهرباء والماء.وذكر المكتب الاعلامي لصالح، في بيان تلقته "كلكامش برس:"، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له".وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين"، مشيراً إلى "أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب".بدوره، جدد اردكانيان استعداد بلاده "بمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات".وأوضح البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الصعد خدمة للمصالح المتبادلة".

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