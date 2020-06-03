صالح يؤكد على اهمية تضافر الجهود للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة

2020/06/03 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له، أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء ” ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق […]

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