راموس غير راض عن تعامل المسؤولين مع “كورونا”

2020/06/03 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير إسباني، اليوم الأربعاء، عن سبب عدم تواجد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في اجتماع بعض المسؤولين الرسميين، من أجل مناقشة بروتوكول استئناف الليجا واعتذر راموس عن حضور الاجتماع الذي تم عبر الفيديو، أمس الثلاثاء، وحضر زميله داني كارفاخال بدلًا منه ممثلًا لريال مدريد، بالإضافة إلى جيرارد بيكيه من برشلونة، وكوكي من أتلتيكو مدريد، وآسيير […]

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