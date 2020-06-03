ترامب يوقع على قرار جديد لدعم الحريات الدينية في العالم

2020/06/03 | 12:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال وقع الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” في البيت الأبيض الثلاثاء على قرار تنفيذي جديد لتعزيز الحرية الدينية العالمية خارج الولايات المتحدة الامريكية، بعد زيارته إلى ضريح سانت جون بول الثاني في واشنطن العاصمة.وقال مسؤول كبير في الإدارة الامريكية لصحيفة The Post إن الوثيقة تنوي فرض دعم إدارة ترامب للأقليات الدينية في …

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