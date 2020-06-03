جرس الساعة الواحدة يرن ومصير جلسة البرلمان “مجهول”.. هل سيقف “كورونا” حائلًا أمام انعقادها؟

2020/06/03 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال غير واضح حتى الان، مصير انعقاد جلسة البرلمان التي من المفترض ان تعقد في الساعة الواحدة ظهر اليوم، تمهيدًا لعودة عقد الجلسات وتفعيل الدور التشريعي لما يمر به البلد من ازمات تحتاج إلى تشريع وتعديل قوانين ضرورية لعمل حكومة مصطفى الكاظمي.واعلنت رئاسة مجلس النواب، يوم امس، الاتفاق على عودة […]

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