كورونا يرجئ خطط إعادة العمل في 60 مشروعاً بديالى

2020/06/03 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسببت انتكاسة كورونا وتزايد معدلات الإصابات في محافظة ديالى بإرجاء خطط إعادة العمل في أكثر من 60 مشروعا متوقفا لاسباب مالية وفنية.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، إن "تزايد الاصابات في عدة وحدات ادارية في المحافظة دفع خلية الازمة المحلية لتأجيل اكمال اكثر من 60 مشروعا متوقفا في المحافظة لاسباب ودواع متعددة".

وأضاف أن "انتكاسة كورونا وإعادة فرض الحظر الشامل تعدان أكبر العوائق لمعاودة العمل في المشاريع المتلكئة في بعقوبة وعدة مناطق في المحافظة".

وأشار الحيالي إلى أن "الحكومة المحلية تترقب تحسن الموقف الوبائي للشروع باستكمال مشاريع حيوية ومهمة في عدة قطاعات وتسهيل عمل الجهات والشركات العاملة والمنفذة للمشاريع".

وتسبب نقص التمويل المالي وتأخر اقرار الموازنة الاتحادية بتوقف الكثير المشاريع الخدمية والعمرانية في عموم ديالى خلال الاعوام الماضية.

واعلنت خلية الازمة بديالى في وقت سابق توقف نحو 300 مشروع خدمي في 13 قطاع رئيسي أبرزها الطرق والكهرباء والتربية، ما تسبب بفقدان أكثر من 5 الاف عامل بأجور يومية لعملهم.

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