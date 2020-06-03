خام برنت يتجاوز الـ40 دولارا

2020/06/03 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء ، بأن سعر نفط ماركة برنت تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.

ووفقا لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط ماركة برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03​​​.44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو ، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولارا للبرميل.

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