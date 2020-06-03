كربلاء: ارتفاع الاصابات بكورونا بين الكوادر الصحية الى 85 اصابة

2020/06/03 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء، الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من الكوادر الطبية الى 85 اصابة من اصل 275 مجموع الاصابات التي سجلتها المحافظة منذ بداية الازمة لغاية الان.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجموع الاصابات التي سجلت بين الكوادر الصحية في كربلاء منذ […]

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