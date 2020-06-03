2020/06/03 | 13:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف تسيير رحلات إلى مدينة البندقية الإيطالية وستزيد عدد الرحلات المتجهة إلى دبلن وميلانو وروما.وأضافت شركة الطيران أنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى البندقية بدءا من 15 يوليو المقبل.وأوضحت أن عدد الرحلات المتجهة إلى دبلن وميلانو وروما سيزيد بحيث يتم تسيير رحلات يومية إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية القطرية: استئناف رحلاتنا الى اوروبا في الـ 15 تموز المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية القطرية: استئناف رحلاتنا الى اوروبا في الـ 15 تموز المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).