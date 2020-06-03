2020/06/03 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائه وزير الطاقة الإيراني..صالح يؤكد على اهمية تضافر الجهود للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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