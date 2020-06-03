تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان

2020/06/03 | 13:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدد الإجمالي الكلي للمصابين في الإقليم 849 (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الإقليم.

قالت صحة الإقليم خلال موقفها الوبائي الذي تابعه "ألترا عراق"، إن "كوادرها الصحية في إقليم كردستان، أجرت 1494 فحصًا ، وسجلت 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الإقليم".

أضافت، أن "العدد الاجمالي الكلي للمصابين 849، وعدد حالات الوفاة 14 حالة، وعدد حالات الشفاء 434 حالة، وعدد المرضى الراقدين 401 حالة".

وقبل ساعات ، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة دهوك.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها اليوم في محافظة دهوك".

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