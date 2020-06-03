التحالف الدولي : نفذنا 3 غارات جوية خلال عمليات أبطال العراق لمساندة القوات العراقية في ملاحقة داعش

2020/06/03 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، ان قوات التحالف نفذت ثلاث غارات جوية خلال عمليات ابطال العراق لمساندة القوات العراقية في ملاحقة داعش.وقال كاغينز في تغريدة على تويتر، “تكلّل اليوم الأول لعمليات أبطال العراق المرحلة الثانية بالنجاح”.وأضاف … Readmore

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