الكويت تعتزم ترحيل تسعة آلاف سوري من على أراضيها… والسبب؟

2020/06/03 | 13:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم السلطات الكويتيّة ترحيل ما يزيد عن مئة ألف من الوافدين الأجانب بينهم 9 آلاف سوري خلال الفترة المقبلة.وقال صحيفة «القبس» الكويتيّة إن دولة #الكويت «ستقوم بترحيل 120 ألف من الوافدين الأجانب بشكل نهائي،…

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