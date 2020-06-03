منصب في مكتب الكاظمي يُشعل نار الخلافات بين الأحزاب العراقية

2020/06/03 | 13:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تحالف “#الفتح” النائب وليد السهلاني، أن تحالفه لم يقدم مرشحاً لمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، في تعليقٍ أول يهدف إلى إبعاد الشبهة عن سعي بعض قادة #الحشد_الشعبي للحصول على هذا المنصب.…

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