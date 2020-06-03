العزل المنزلي قد يصيبك بمرض نفسي

2020/06/03 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد العزل المنزلي والحجر الصحي من أهم وسائل مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، خاصة أن العلماء مازالوا حتى اليوم لم يتوصلوا إلى طريقة فعالة لعلاجه.وحذر موقع “فيري ويل مايند” من أن هناك مرض نفسي يسمى متلازمة الكوخ، يمكن أن يصيب بعض الناس بسبب العزلة في حال كانوا مجبرين على البقاء […]

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