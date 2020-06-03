منتسبو صحة ذي قار يهددون بالإضراب بعد الاعتداء على مدير الدائرة من مجموعة تدعي انتمائها للمتظاهرين

2020/06/03 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

هدد منتسبو دائرة صحة ذي قار، الأربعاء (03 حزيران 2020)، توقفهم وإضرابهم عن الدوام بعد الاعتداء على مدير الدائرة ومدراء الأقسام فيها، من قبل مجموعة تدعي انتمائها للمتظاهرين.

وقال بيان للدائرة تلقته (بغداد اليوم): "يدين منتسبو دائرة صحة ذي قار بكافة عناوينهم الوظيفية الاعتداء الصارخ على مدير عام الدائرة ومدراء الاقسام من قبل مجموعة تدعي انها تمثل المتظاهرين في محافظة ذي قار".

وأضاف: "حيث قامت هذه المجموعة بتحطيم بعض الممتلكات العامة وتهديد المدير العام على تقديم استقالته وإلا فإنها ستقوم بحرق الدائرة فضلا عن تجاوزهم بالألفاظ النابية على شخص المدير العام والموظفين".

وتابع البيان: لذلك قرر الموظفون في ديوان الدائرة التوقف والإضراب عن الدوام حتى تقوم الاجهزة الامنية بمحاسبة هؤلاء وتوفير الحماية اللازمة للموظفين الذين يشهد لهم القاصي والداني بتفانيهم وإخلاصهم في العمل طيلة فترة التظاهرات وجائحة كورونا".





وأكمل: "حيث انهم ومنذ شهر تشرين الثاني من العام المنصرم 2019 كان لهم دور كبير في الاشراف على المفارز الطبية وعمل المؤسسات الصحية وتقديم الخدمات الطبية لجرحى التظاهرات من الاجهزة الامنية والمتظاهرين طيلة فترة التظاهرات".





وأشار بيان الدائرة إلى أنه "فضلا عن كونهم خط الصد الاول لمواجهة خطر جائحة كورونا من خلال عملهم المباشر مع الفرق الميدانية للمسح الوبائية وفي ردهات الحجر الصحي المخصصة لمعالجة المصابين بالكورونا".





ودعت الدائرة "ابناء المحافظة الى قول كلمتهم تجاه تلك المجاميع وما تقوم به من تصرفات تسيء الى المتظاهرين السلميين في المحافظة ومشروعهم الوطني تجاه بلد ينعم بالتقدم والازدهار".

وأكد البيان ان "الدائرة ارسلت وفدا لهذه المجموعة اثناء تظاهرتهم امام المستشفى التركي للمطالبة بإفتتاحه وإعلامهم بكل تفاصيل هذا المشروع وأسباب عدم انجازه كونه مشروع وزاري وليس للدائرة او المحافظة اي سلطة او قرار بخصوص افتتاحه او محاسبة الشركة المتلكئة بالعمل".

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