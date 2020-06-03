2020/06/03 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر طبي من محافظة ميسان، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-ميسان
أفاد مصدر طبي من محافظة ميسان، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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