تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في ميسان

2020/06/03 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر طبي من محافظة ميسان، الأربعاء (03 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا ال...





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