كوردستان تعلن الموقف الوبائي و104 اصابة خلال 24 ساعة

2020/06/03 | 13:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازداد عدد اصابات كورونا في اقليم كوردستان بشكل ملحوظ خلال الاسبوع الاخير

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