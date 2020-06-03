الليرة السورية بانهيار حاد مقتربةً من حاجز الـ2000 للدولار الواحد

2020/06/03 | 14:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُسارع #الليرة_السورية انهيارها أمام العملات الأجنبية، إذ اقترب سعر صرف #الدولار الأميركي الواحد من 2000 ليرة سورية.وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في أسواق #دمشق، اليوم الأربعاء، 1950 ليرة “مبيع”، و1930 ليرة “شراء”، واليورو بـ…

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