السّيدةُ الأولى لسوريا المُدمَّرة.. كيف تُخطّط مع “آل الأخرس”؟

2020/06/03 | 14:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع نكبة #رامي_مخلوف، ابن خال الرئيس السوري #بشار_الأسد، التي تُقلق كواليس السلطة في #دمشق، ترى السيدة الأولى #أسماء_الأسد نفوذها وهو ينمو في بلدٍ دمّرته الحرب.ففي هذه الفترة الفاصلة، حيث لم تضع الحرب في سوريا أوزارها بعد…

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