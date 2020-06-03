شاهد: على طريقة “لا استطيع التنفس”.. “أريد أمي” في بابل تنضم إلى قائمة “العبارات الخالدة” للاحتجاجات

2020/06/03 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انضمت عبارة “أريد أمي” والتي قالها متظاهر اصيب مساء امس في محافظة بابل، إلى قائمة العبارات الخالدة في احتجاجات تشرين، والتي وثقها متظاهرون وناشطون بعد ان كانت شاهدة على احادث مؤلمة خلال الاحتجاجات من قبيل “محد يحب العراق بكدي” و”هذا ابني مهدي”، وغيرها.سجلوا يمكم #اريد_امي حتى نتذكرها مثل البقية 💔 pic.twitter.com/hRAaTplan7 […]

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