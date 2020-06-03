خليفة سليماني يدخل بغداد بطريقة مغايرة عن سلفه

2020/06/03 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مصادر سياسية، عن دخول قائد فيلق القدس اسماعيل قآني إلى العراق بفرقة وفد وزير الطاقة الايراني، ولكن بطريقة رسمية وعبر اصدار فيزا عبر وزارة الخارجية.وقالت المصادر، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على أن يكون الدخول لقآني رسميًا وعبر وزارة الخارجية وعلى طريقة الوفود الرسمية”.ويأتي الدخول بطريقة رسمية لخليفة […]

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