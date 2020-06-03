بالوثيقة.. الصحة تمنع دوائرها وخلايا الأزمة في المحافظات من التصريح بإصابات كورونا

2020/06/03 | 14:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، منع دوائرها في بغداد والمحافظات وكافة خلايا الأزمة في عموم البلاد بالتصريح عن عدد إصابات فيروس كورونا.وحصرت الوزارة في كتاب صادر بتوقيع وزير الصحة حسن التميمي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منه التصريح منها حصراً.

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