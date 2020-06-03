الأمم المتحدة تدعو العراق لحماية النساء والاطفال من العنف الأسري

2020/06/03 | 14:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ان العديد من النساء والأطفال في العراق يتعرضون كل عام للاعتداء الجسدي والجنسي من قبل الشريك أو أحد أفراد الأسرة أو شخص مقرب لهم.وأضاف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه على الرغم من الجهود التي تبذلتها الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني للقضاء على العنف القائم […]

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