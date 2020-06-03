خامنئي : الولايات المتحدة في وضع متزلزل وما يجري فيها هو كشف للحقائق

2020/06/03 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الولايات المتحدة الاميركية في وضع متزلزل وما يحدث في ولاياتها هو كشف للحقائق.

وأكد خامنئي في تصريح أن ما قام به الشرطي الأميركي يجسد طبيعة النظام السائد في البلاد، مضيفا أن الاميركيين يقتلون شعبهم ولا يعتذرون عما يرتكبونه من جرائم.

وأشار الى أن الشعب الأميركي يشعر بالخجل من حكومته الحالية، وان اميركا حاليا في وضع متزلزل وما يجري حاليا هي مشاكل موجودة منذ زمن وتعكس طبيعة اميركا العدوانية.

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